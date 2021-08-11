شاهد: استقبال أفراد البحرية النيوزيلندية على متن سفينة برقصة الهاكا التقليدية

تم الترحيب بأفراد من البحرية الملكية النيوزيلندية بالهاكا (هي صيحة قتالية أو رقصة أو تحدٍّ تقليدي من تراث سكان نيوزيلندا الأصليين)، حيث انضموا إلى زملائهم على متن سفينة "همنزس دي مانا" في كندا يوم الإثنين 9 آب - أغسطس.

وكتبت قوة الدفاع النيوزيلندية في تعليق على اللقطات" قوتي ليست كفرد، بل كجماعة". كانت سفينة "همنزس دي مانا " قد رست في قاعدة المحيط الهادئ البحرية بكندا خلال العامين الماضيين، حسبما أعلنت البحرية سابقاً.

وقالت إن وصول طاقم جديد يوم الاثنين يمثل "المرة الأولى التي تمتلك فيها سفينة "تي مانا" طاقماً كاملاً منذ أن غادرت أوتياروا قبل عامين ونصف العام.