شاهد: استقبال أفراد البحرية النيوزيلندية على متن سفينة برقصة الهاكا التقليدية

تم الترحيب بأفراد من البحرية الملكية النيوزيلندية بالهاكا (هي صيحة قتالية أو رقصة أو تحدٍّ تقليدي من تراث سكان نيوزيلندا الأصليين)، حيث انضموا إلى زملائهم على متن سفينة "همنزس دي مانا" في كندا يوم الإثنين 9 آب - أغسطس.
وكتبت قوة الدفاع النيوزيلندية في تعليق على اللقطات" قوتي ليست كفرد، بل كجماعة". كانت سفينة "همنزس دي مانا " قد رست في قاعدة المحيط الهادئ البحرية بكندا خلال العامين الماضيين، حسبما أعلنت البحرية سابقاً.
وقالت إن وصول طاقم جديد يوم الاثنين يمثل "المرة الأولى التي تمتلك فيها سفينة "تي مانا" طاقماً كاملاً منذ أن غادرت أوتياروا قبل عامين ونصف العام.
No Comment المزيد من
شاهد: المكسيك تحتفل باليوم العالمي للسكان الأصليين
شاهد: الحائزون على الميداليات الأولمبية الفرنسية يحتفلون بالفوز في باريس
شاهد: مهرجان في قيرغيزستان يحتفي بإرث الأجداد وأزيائهم
شاهد: ناغازاكي تحيي الذكرى السادسة والسبعين للقصف النووي الأميركي
شاهد: أكبر "تجمع لحوريات البحر في العالم" في الولايات المتحدة
شاهد: عودة الدلافين إلى سواحل لشبونة بعد انخفاض التلوث نتيجة كوفيد
شاهد: احتجاجات في إيطاليا وفرنسا وقبرص ضد "الممر الأخضر" وإلزامية التطعيم
شاهد: ميسي يجهش بالبكاء في بداية مؤتمر صحافي لإعلان رحيله عن برشلونة
شاهد: نشطاء يشكلون سلسلة بشرية حول منجم غارزفايلر
شاهد: ما يقرب من ربع مليون فرنسي يتظاهرون ضد فرض الشهادات الصحية
شاهد: لحظة تدمير إعصار "لوبيت" لجسر في تايوان
شاهد: اشتباكات بين الشرطة التايلاندية ومتظاهرين في شوارع بانكوك
شاهد: انشالُ عربة قطارٍ خرجت عن السكّة وسقطت في وسط نهرٍ بالنمسا
شاهد: استمرار المواجهات الدامية في قرية بيتا شمال الضفة الغربية
شاهد: اليونان تكافح الحرائق مع تواصل موجة الحر