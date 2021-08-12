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الأرجنتين

الأرجنتين تدين تعيين وزير إيراني متهم بارتكاب اعتداء في بوينس آيرس

بقلم:  يورونيوز
بوينس آيرس، الأرجنتين، 28 يناير 2015
بوينس آيرس، الأرجنتين، 28 يناير 2015   -   حقوق النشر  AFP
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دانت الحكومة الأرجنتينية الأربعاء قرار الحكومة الإيرانية تعيين أحمد وحيدي في منصب وزير الداخلية وهو أحد المتهمين في تنفيذ الاعتداء بالقنبلة ضد مركز يهودي في بوينس آيرس أوقع 85 قتيلا في 1994.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "تعرب الأرجنتين مجددا عن إدانتها الشديدة لتعيين أحمد وحيدي في منصب وزاري في إيران".

وأضافت "تعلن حكومة البيرتو فيرنانديز أن تعيين أحمد وحيدي لتولي منصب في الحكومة الإيرانية وتحديدا وزارة الداخلية يشكل إهانة للقضاء الأرجنتيني وضحايا الاعتداء الإرهابي ضد الجمعية الإسرائيلية الأرجنتينية".

وذكرت وزارة الخارجية أن تعيين وحيدي وزيرا للدفاع منذ آب/اغسطس 2009 "أثار قلقا كبيرا لدى الحكومة الأرجنتينية ويستحق أشد الإدانات".

ووحيدي أحد كبار المسؤولين الإيرانيين الملاحقين من القضاء الأرجنتيني الذي يتهمه بالاطلاع بـ"دور أساسي في اتخاذ القرار والتخطيط للاعتداء الذي وقع في 18 تموز/يوليو 1994 وأصدرت شرطة الإنتربول بحقه مذكرة توقيف دولية" وفق البيان.

وبعد 27 عاما على الاعتداء لم يتم توقيف أي شخص.

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كما دعت الأرجنتين الحكومة الإيرانية الجديدة إلى "التعاون كليا" ليحاكم الأشخاص المتهمون من القضاء الأرجنتيني "أمام المحاكم المختصة" في هذا البلد حيث لا ينص القانون على محاكمات غيابية.

المصادر الإضافية • أ ف ب