إسرائيل تفتتح بعثة دبلوماسية في المغرب ولابيد يؤكد سعي الدولتين لفتح سفارتين خلال شهرين

افتتح وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد رسميا مكتب اتصال هو بمثابة ممثلية دبلوماسية لبلاده بالرباط بمناسبة أول زيارة رسمية لمسؤول إسرائيلي على هذا المستوى إلى المغرب منذ تطبيع علاقات البلدين، كما جدد دعوة الملك محمد السادس لزيارة إسرائيل.

وقال لابيد على تويتر "هذه لحظة تاريخية لقد افتتحنا الممثلية الإسرائيلية بالمغرب"، إثر حفل الافتتاح الذي حضره الوزير المنتدب في الخارجية المغربية محسن الجزولي.

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قوله أثناء زيارته للمغرب يوم الخميس إن إسرائيل والمغرب تعتزمان تطوير علاقاتهما الدبلوماسية وافتتاح سفارتين في غضون شهرين.

وأعلن لابيد على تويتر أنه سلم نظيره المغربي ناصر بوريطة رسالة من الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ يدعو فيها الملك محمد السادس لزيارة إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو وجه دعوة مماثلة للعاهل المغربي، في أعقاب توقيع اتفاق التطبيع بين البلدين برعاية أميركية أواخر العام الماضي. لكن الجانب المغربي لم يعلن أي رد على تلك الدعوة.

جاء استئناف علاقات البلدين في إطار اتفاق ثلاثي تعترف بموجبه الولايات المتحدة الأميركية في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو.

وهنأ كبير الدبلوماسيين الأميركيين أنتوني بلينكن في تغريدة على تويتر البلدين بمناسبة افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، وكتب أن الولايات المتحدة تهنئ المغرب وإسرائيل "على إعادة فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط. وسنواصل العمل مع إسرائيل والمغرب لتعزيز جميع جوانب شراكتنا".

وصل لابيد المغرب الأربعاء في زيارة وصفها "بالتاريخية"، وأجرى مباحثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة أعلن على إثرها توقيع اتفاقية لاستحداث آلية تشاور سياسي بين البلدين وأخرى للتعاون في مجالات الثقافة والرياضة والخدمات الجوية.

وأشاد المسؤول الإسرائيلي في كلمة عقب توقيع هذه الاتفاقيات بآفاق التعاون و"الصداقة والسلام في المنطقة" التي يفتحها تطبيع العلاقات بين بلاده وبلدان عربية العام الماضي، هي المغرب والإمارات والبحرين والسودان.

من جهته أكد ناصر بوريطة أن "هناك اليوم حاجة ماسة للبدء في إجراءات لإعادة بناء الثقة والحفاظ على الهدوء لفتح أفق سياسي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".

وصول وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إلى الرباط الأربعاء 11 أغسطس-آب Mosa'ab Elshamy/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

بينما لم يتحدث لابيد عن الملف الفلسطيني.

وأقام البلدان علاقات دبلوماسية من خلال مكتبي اتصال في الرباط وتل أبيب عقب توقيع اتفاق أوسلو للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين عام 1993. لكن المغرب قطع هذه العلاقات رسميا بعد الانتفاضة الفلسطينية عام 2000.

يضم المغرب أكبر جالية يهودية في شمال إفريقيا تعد نحو ثلاثة آلاف شخص، فيما يعيش نحو 700 ألف يهودي من أصل مغربي في إسرائيل.

في المقابل تعلن هيئات سياسية معظمها من الإسلاميين واليساريين معارضتها لاتفاق التطبيع منذ توقيعه، معتبرة أنه "خيانة" للقضية الفلسطينية.