روسيا تسجّل 808 وفيات بكوفيد في حصيلة يومية قياسية جديدة

سجّلت روسيا الخميس أعلى حصيلة وفيات جرّاء كوفيد منذ ظهوره، في ظل تفشي الموجة الوبائية الثالثة رغم تكثيف حملة التطعيم.

وأعلنت الحكومة عن 808 وفيات جرّاء الوباء في الساعات الـ 24 الأخيرة، وهي أول مرة تتخطى فيها حصيلة روسيا اليومية عتبة 800 وفاة، إضافة إلى 21932 إصابة جديدة.

وتجتاح روسيا، رابع بلد في العالم من حيث الإصابات وفق تعداد فرانس برس، موجة وبائية ثالثة منذ حزيران/يونيو مدفوعة بالمتحورة دلتا.

وواجهت السلطات الروسية تشكيكا في اللقاحات من قبل سكانها فيما فرضت مناطق عديدة إجراءات تجبر فئة من السكان على تلقي اللقاحات في مسعى لتسريع حملة التحصين في البلاد، بينما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا الروس إلى تلقي اللقاحات. لكن حتى الخميس، لم يتلق إلا 28,8 مليونا من سكان روسيا البالغ عددهم نحو 146 مليونا كامل جرعات اللقاحات، وفق موقع "غوغوف" الذي يجمع بيانات كوفيد من مختلف مناطق البلاد.

ويرفع العدد الجديد الحصيلة الإجمالية للوفيات جرّاء كوفيد في روسيا إلى 168049، وهي الأعلى على مستوى أوروبا، وإن كانت السلطات اتهمت بالتقليل من مدى خطوة تفشي الوباء في البلاد.

وبناء على تعريف فضفاض للوفيات الناجمة عن كوفيد، أشارت وكالة "روستات" للإحصاءات إلى أن روسيا سجّلت أكثر من 300 ألف وفاة حتى نهاية حزيران/يونيو.