شاهد: سامسونغ تعزز مبيعات نسختي هاتفها القابل للطي بثنائية الجودة والسعر

تعقدُ شركة "سامسونغ" العملاقة آمالاً على تحقيق نسبة مبيعات عالية من خلال نسختي هاتفٍ قابل للطي تطرحه على الأسواق بثمن منافس وجودة عالية وتصميم تتنازعه ميزاتُ الأناقة والجمال وسهولة الاستخدام.

فعمّلاقة الإلكترونيات في كوريا الجنوبية، أطلقت، اليوم الأربعاء، خطةّ تطمح من وراءها إلى تعزيز مكانتها في عالم الصناعة الرقمية، وذلك من خلال جهازين، عند طيّ الواحد منهما يستخدم كـ"موبايل"، وحين فتحه يستخدم كجهازٍ لوحي "تابلت".

ويتميّز جهاز "غالكسي فولد3" بكبر حجمه، وبشاشته التي تصبح مساحتها عند فتحه 7.6 بوصة، وسيباع بسعر 1800 دولار أمريكي (1532 يورو)، أي بانخفاض يبلغ 10 بالمائة، عمّا كان عليه سعر نظيره الذي طُرح العام الماضي.

والجهاز الآخر هو "غالكسي "فليب3"، الذي يشبه إلى حد كبير الهاتف القابل للطي، غير أنه ما زال من الممكن فتحه من موضعه الصدفي ليصبح شاشة مقاسها 6.7 بوصة، وهذا سيتم بيعها بألف دولار أمريكي (850 يورو)، أي أقل بنسبة 25 بالمائة من سعر نظيره الذي طُرح العام اللماضي.

إلى جانب الهواتف الجديدة، كشفت سامسونج أيضا عن أولى ساعاتها الذكية التي تعمل ببرامج مصممة من أجل التوافق مع تطبيقات "غوغل"، إذ لا زالت الشركتان تعملان جاهدتين من أجل اللحاق بشركة "آبل" في هذا المكان من المنصّة التكنولوجية.