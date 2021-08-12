قمة الويب تعود بنسخة حضورية إلى لشبونة

من المرتقب إقامة الدورة المقبلة من قمة الويب، ملتقى أوساط الاقتصاد الرقمي، بحضور المشاركين في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في لشبونة، بعد نسخة افتراضية العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، وفق ما أعلن القيّمون على الحدث.

وسيقام المؤتمر الموجّه إلى روّاد الأعمال والمستثمرين في مجال التكنولوجيات الحديثة في مركز "ألتيس أرينا" في العاصمة البرتغالية من الأوّل من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل إلى الرابع منه، بحسب المنظّمين.

وقال بادي كوسغراف مؤسس معرض الشركات والتكنولوجيات الناشئة الذي يقام منذ العام 2016 في البرتغال "نحن في غاية الحماس لفكرة الاجتماع حضوريا من جديد".

ومن المتوقّع أن تستقبل قمة الويب التي تقيم أولى فعالياتها الحضورية منذ اندلاع الأزمة الصحية "ألف متحدّث و1250 شركة ناشئة تقريبا و1500 صحافي وأكثر من 700 مستثمر"، وفق القيّمين على الحدث.

وكُشف النقاب عن كوكبة من المشاركين في هذه الدورة، أبرزهم المفوّضة الأوروبية المعنية بشؤون المنافسة مارغريتي فيستاغر وعدّدا من أعضاء الحكومة البرتغالية وبراد سميث رئيس "مايكروسوفت"، فضلا عن الممثل الأميركية إيمي بولر.

وكانت نسخة العام 2020 من هذه القمّة قد عقدت بالكامل عبر الإنترنت بسبب الجائحة وجمعت 104 آلاف مشارك، بحسب المنظّمين.