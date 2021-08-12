بعد شكاوى ضد المحتويات العنصرية...تويتش تعزز تدابير الحماية من خطاب الكراهية

أعلنت "تويتش" عن تحديث لرصد المنشورات المشحونة بالكراهية بشكل أفضل في التبادلات على منصّتها بعدما اشتكى منتجو محتويات من تعرّضهم لمضايقات تحمل بمعظمها طابعا عنصريا.

وأقرّت إدارة خدمة البثّ التدفقي حيث ينشر لاعبون معروفون نسبيا جلسات ألعاب الفيديو التي يجرونها بثّا مباشرا "سُجّلت تبادلات كثيرة فيها بوتات ووابل كراهية وغيرهما من أشكال المضايقات التي تستهدف منتجين مهمّشين".

وقالت الشركة التابعة لأمازون: "نعرف أنه يجدر بنا فعل المزيد لحلّ هذه المشاكل".

وأوضحت أنها رصدت ثغرة في أدوات تصفية المنشورات التلقائية وقامت بالتحديث اللازم. وأعربت عن نيتها إطلاق تدابير أمنية أخرى لرصد السلاسل المحظورة التي تحاول العودة والتحقّق من الحسابات بشكل أفضل.

وتتكاثر الشهادات منذ الإثنين تحت وسم #تويتش دو بيتر (تويتش قومي بأداء أفضل).

وغرّدت مستخدمة "كلّ أصدقائي يتلقّون وابلا من الكراهية هذه الفترة.#تويتش قومي بأداء أفضل".

وتابعت "اجعلوا المنصة آمنة لنا في بادئ الأمر. ثم أعطونا نسبة أكبر من العائدات. فنظرا للكمّ الهائل من المتصيّدين والمضايقين، فإن نسبة 50% من العائدات غير كافية".