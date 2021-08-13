شاهد: اندلاع حرائق غابات بالقرب من جبل إتنا في إيطاليا

يواصل رجال الإطفاء في إيطاليا جهودهم لإخماد عدد من الحرائق، التي اندلعت في غابات جبل إتنا في صقلية. وقامت مصالح الحماية المدينة بنشر طائرتين من نوع كانادير، وهي الطوافات التي تستخدم في إخماد الحرائق، لدعم الفرق على الأرض، بما في ذلك أعوان خدمات الغابات الإيطالية إضافة إلى متطوعي الحماية المدنية.

والتهمت النيران عدة هكتارات على جبل سان ليو، وهو جزء من منتزه إتنا الإقليمي. وتفاديا لوقوع كوارث بشرية تمّ إخلاء مركز سياحي ومطاعم الخميس حيث أثرت الحرائق على الجانب الشرقي من المنتزه.

وقالت خدمة الإطفاء الإيطالية، في بيان، إنها قامت بتنفيذ أكثر من 500 عملية إخماد حرائق خلال الـ 12 ساعة الماضية، 230 منها في صقلية. وأضافت أن الحرائق في المنطقة تحت السيطرة في الوقت الحالي، لكن خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون استمرار ارتفاع درجات الحرارة القياسية طوال عطلة نهاية الأسبوع.