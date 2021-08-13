شاهد: طيران مذهل ببدلة مجنحة في منتجع أفورياز للاصطياف

تمكن المصطافون، الذين توافدوا لقضاء العطلة الصيفية في منتجع أفورياز من مشاهدة عروض طيران استثائية بواسطة بدلة مجنحة بطلها المظلي الفرنسي المحترف فريد فوجين، الذي تمكن من الطيران من المحطة وبين المباني والوصول بسرعة 250 كيلومترا في الساعة. فريد فوجين حقق إنجازا رياضيا مثيرا بعيد طيرانه على ارتفاع 15 مترا.
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