شاهد: الجيش الباكستاني يختبر صاروخا باليستيا من طراز "غزنوي"

أعلن الجيش الباكستاني هذا الخميس عن تنفيذ تجارب ناجحة على إطلاق صاروخ من طراز "غزنوي" الباليستي أرض-أرض ذي القدرة النووية. وصاروخ "غزنوي" تابع لمنظومة صواريخ "حتف" المحلية الصنع، ويمكنه حمل شحنات تقليدية ونووية.

ووفقا لبيان صادر عن العلاقات العامة لخدمات الجيش، هنأ الرئيس الباكستاني عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان والقيادة العسكرية في البلاد العلماء والمهندسين على عملية الإطلاق الناجحة.

وحسب المعلومات الصادرة عن بيانات الجيش الباكستاني فإن صاروخ "الغزنوي"، الذي دخل الخدمة في الجيش عام 2012، قادر على إيصال أنواع متعددة من الرؤوس الحربية حتى مدى 290 كيلومترا.

يهدف البرنامج النووي والصاروخي الباكستاني في المقام الأول إلى الرد على أي تهديدات محتملة من جارتها الهند، التي تجري بدورها اختبارات صاروخية بشكل روتيني.

كلتا الدولتين تمتلكان أسلحة نووية وتتصادمان بانتظام حول إقليم كشمير المتنازع عليه، وكثيرا ما أشارت باكستان إلى أنها عادة ما تجري تجارب صاروخية تهدف من خلالها إلى تطوير خصائصها وللتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة.