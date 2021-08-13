تسعينية في بريطانيا دفعت 160 يورو مقابل لقاح زائف

حُكم الجمعة على رجل يبلغ 33 عاما بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة بتهمة الاحتيال على سيدة تسعينية وانتزاع 140 جنيها إسترلينيا أي 164 يورو منها نهاية العام الماضي من خلال جعلها تعتقد أنه أعطاها لقاحا مضادا لفيروس كورونا.

فتحت الضحية البالغة 92 عاما والمقيمة في سوربيتون في جنوب غرب لندن، بابها في الـ 30 كانون الأول/ديسمبر للمشتبه به الذي تظاهر بأنه عضو في خدمة الصحة العامة.

وجعلها تدفع 140 جنيها إسترلينيا مدعيا أنها ستسترد المبلغ من خدمة الصحة العامة بعدما حقن ذراعها بما وصفته بنوع من السهام. وبعد أيام قليلة، عاد ليطلب 100 جنيه استرليني، لكن الضحية رفضت دفعها هذه المرة.

وفي محكمة في كينغستون، قالت القاضية هانا كينش إن سلوك المتهم ديفيد تشامبرز "مخز". وقد أقر بالوقائع وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة.

وفي بيان للشرطة، اعتبرت الضحية أنه لأمر "فظيع" استخدام التلقيح ذريعة لانتزاع نقود من المسنين قائلة إنها تأمل في أن ذلك "لن يحول دون حصول أي شخص على اللقاح".

من جانبها، ذكّرت الشرطة بأن التلقيح مجاني.