بايدن يرفع عدد القوات الجديدة في كابول إلى 5 آلاف جندي

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن إرسال 2000 جندي إضافي إلى كابول، أي أكثر مما كان مقررا لتأمين إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين والمدنيين الأفغان، بينما يقف مقاتلو طالبان على أبواب العاصمة الأفغانية.

وقال الرئيس الأمريكي في بيان إنه بعد التشاور مع مستشاريه للأمن القومي، سيتم نشر "حوالي 5000 جندي"، وليس 3000، في مطار كابول لتسهيل عمليات الإجلاء بعد 20 عاما من الصراع.

وهدد بايدن طالبان برد سريع وقوي على أي هجمات قد تستهدف المصالح الأمريكية ودافع عن قراره بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، كما وعد بعدم "توريث" هذه الحرب للرئيس الأمريكي المقبل.

في الأثناء، سيطر مقاتلو طالبان مساء السبت على مزار شريف، آخر كبرى مدن شمال أفغانستان التي كانت تسيطر عليها القوات الحكومية، وذلك "من دون أن يصادفوا مقاومة تذكر".

وقال عتيق الله غيور الذي يقيم في جوار المسجد الأزرق الشهير في مزار شريف إن متمردي طالبان "يحتفلون على آلياتهم ودراجاتهم النارية مطلقين النار في الهواء"، لافتا الى أن القوات الأفغانية انسحبت من المدينة.