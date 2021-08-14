سقوط الجوهرة الأفغانية نذير عودة إلى الأوقات العصيبة

ماذا يمكن أن تعلمنا هرات عن أفغانستان وطالبان؟

على مر السنين، وعلى الرغم من كل شيء، شعرت هرات بأنها ملاذ. لكن لآن، مع إعلان طالبان الاستيلاء عليها، أصبحت ثالث أكبر مدينة في أفغانستان واحدة من بين أكبر جوائز المتمردين في هجوم كارثي دام أسبوعاً، شهد سقوط أو قرب سقوط أكثر من عشر عواصم إقليمية، بما في ذلك قندهار، معقل المجموعة.

من خلال موقعها وتاريخها، تعد هرات نافذة مهمة على القوس الطويل لنضال أفغانستان. تقع على مفترق طريق قديم على طريق الحرير بالقرب من الحدود مع إيران اليوم، وهي العاصمة التجارية لغرب أفغانستان، وموطن لأكثر من نصف مليون شخص.

شهدت المدينة في تجسيداتها القديمة قروناً من الفتح والاضطراب. عانت هرات الحديثة في الحقبة السوفيتية، وتحملت حكم طالبان ولم تكن محصنة ضد إراقة الدماء خلال الوجود العسكري الذي قادته الولايات المتحدة على مدى عقدين من الزمن، والذي نجم عن الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر / أيلول 2001.

كنز ثقافي برائحة الزعفران

مع ذلك، كانت هرات في السنوات الأخيرة، بمفردها تقريباً من بين مدن المقاطعات الأفغانية، في كثير من الأحيان على أعتاب الحداثة والنجاح.

تعد المدينة مركزاً لتعلم الرياضيات وعلم الفلك في العصور الوسطى، وهي موطن لجامعة وطبقة وسطى متعلمة. سابقاًن كانت هرات الحالية عبارة عن كنز ثقافي برائحة الزعفران، ولا تزال تنظر بفخر إلى تراثها الغني من الشعر الفارسي والرسم المصغر والعمارة المتألقة.,

ولجيل من النساء والفتيات الأفغانيات ، كانت الحديقة الصحراوية بمثابة واحة. تقع العاصمة، كابول، على بعد 400 ميل إلى الشرق، هذا يعني أنها ليست منطقة جذب، كانت هيرات أكثر تقدماً من محاور المقاطعات البعيدة الأخرى.

كان تعليم الفتيات وعمل المرأة خارج المنزل دعامة أساسية مقبولة في حياة العديد من سكان هذه المدينة، هذا يعني أن استيلاء طالبان على السلطة سيؤدي إلى العودة بالزمن إلى الوراء بشكل مرعب. لكن بدا انتصار الجماعة المسلحة أكيداً.

فتيات في مدرسة في هرات في 9 مايو 2021. HOSHANG HASHIMI/AFP or licensors

لقد تغير الوضع بالفعل

وزعم المتحدث باسم طالبان، قاري يوسف أحمدي، أن مكتب حاكم هرات كان في أيدي المسلحين، ونشرت الجماعة شريط فيديو يظهر مقاتلين داخل ما قالت إنه مقر شرطة المدينة. تفاخر الأحمدي بأن القوات الحكومية قد فرت إلى حد كبير أو استسلمت.

مقاتلو طالبان في دورية على دراجات نارية داخل مدينة غزنة جنوب غرب كابول، أفغانستان.

كان ذلك بحد ذاته خروجاً صارخاً. قبل الهجوم بوقت طويل، أثبتت هرات مراراً وتكراراً مقاومتها بحسن نية.

في عام 1979، كانت المدينة نقطة انطلاق لانتفاضة ضد الحكومة الشيوعية الأفغانية المدعومة من موسكو. رداً على مقتل العشرات من المستشارين السوفييت، نفذت الطائرات الحربية السوفيتية عمليات قصف انتقامية أسفرت عن مقتل ما يصل إلى 20 ألف شخص في المدينة وبالقرب منها.

عندما وصلت حركة طالبان إلى السلطة في عام 1995، قام زعيم الميليشيا في هرات، إسماعيل خان، وهو من قدامى المحاربين ضد السوفييت، باستفزاز الحكام الجدد، وأحياناً، وجه ضربات موجعة. لكن بعد أن ذهب حليف رئيسي إلى جانب طالبان، اضطر خان ومقاتلوه إلى البحث عن ملاذ في إيران.

قبضت عليه طالبان بعد عودته لقيادة انتفاضة فاشلة، وقضى خان عامين في السجن في قندهار قبل أن يهرب، في حين أن مدينته الأصلية كانت غاضبة من الحكم القاسي للجماعة المتشددة. في عام 2001، قاتل إلى جانب القوات التي تقودها الولايات المتحدة للمساعدة في هزيمة طالبان.

عندما تعرضت هرات لحصار طالبان منذ أسابيع، تعهد أمير الحرب، البالغ من العمر الآن 75 عاماً، بمنع اجتياحها، على الرغم من أنه بحلول ذلك الوقت، كانت طالبان قد استولت بالفعل على معبر رئيسي بين إيران وأفغانستان وبدا أنها لم تردع من الضربات الجوية.

أمير الحرب الأفغاني وزعيم المجاهدين السابق إسماعيل خان يلقي كلمة أمام تجمع في منزله في هرات في 9 يوليو 2021. HOSHANG HASHIMI/AFP or licensors

"الناس خائفون و"هناك فوضى في المدينة"

وقال خان للصحفيين في هرات في تموز / يوليو "سنذهب قريبا إلى الخطوط الأمامية وبعون الله نغير الوضع." لقد تغير الوضع بالفعل، لكن ليس لصالحه أو لصالح المدينة.

كتب الصحفي الأفغاني بلال سرواري يوم الخميس على تويتر أنه كان على اتصال متكرر مع سكان المدينة المذعورين، بما في ذلك صاحب متجر اسمه الحاج عبد الحميد.

"الناس خائفون. هناك خوف. قال له عبد الحميد: "هناك فوضى في المدينة". قال صاحب المتجر إنه تمكن من إخراج أسرته ، لكنه ترك منزله وعمله، ولم يفر إلا مع بعض النقود والملابس.

بحلول الليل، دوى إطلاق النار من قبل المتمردين في شوارع المدينة، وذكرت التقارير أنه تم الاستيلاء على منزل خان الشخصي. لم يُعرف مكان وجود أمير الحرب على الفور، لكن مصير المدينة قدم دليلاً على أنه حتى الراعي القوي والمسلح جيداً، والذي كانت مشاركته حاسمة في المعارك السابقة، لا يمكن أن يوفر حماية كافية.

اجتياح طالبان السريع لجزء كبير من أفغانستان- بحلول يوم الخميس كان مقاتلوها قد سيطروا أو هددوا أكثر من عشرة عواصم إقليمية، بما في ذلك غزنة، على الطريق الرئيسي الذي يربط كابول بجنوب البلاد - دفع الإدارة الأمريكية إلى التحرك.

أعلن الرئيس بايدن، الذي قال مراراً وتكراراً في الأيام الأخيرة أن الأفغان يجب أن يخوضوا معاركهم بأنفسهم، أن الولايات المتحدة سترسل آلاف الأفراد العسكريين إلى أفغانستان - ليس للمساعدة في أي هجوم، لكن لتوفير الأمن لاجلاء المدنيين الأمريكيين المتواجدين في السفارة جواً من أفغانستان.

مقاتلو طالبان على جانب الطريق في هرات، ثالث أكبر مدينة في أفغانستان- 13 أغسطس 2021 -/AFP or licensors

بالنسبة للبعض، كان السقوط المفترض لهرات بمثابة تذكير مرير بلحظة مليئة بالأمل في الصراع - عندما كشف المرممون قبل عقد من الزمن عن إعادة إعمار شاقة وممولة جزئياً بتمويل أمريكي للقلعة التاريخية في المدينة، وهي مجموعة مبهرة من الأبراج والكتائب التي تم بناؤها في الأصل بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر.

وكان سفير الولايات المتحدة رايان كروكيت حاضراً في هذه المناسبة وأشاد بها كرمز لما يمكن أن يكون أفضل الأوقات في المستقبل.

قال المبعوث الأمريكي في ذلك اليوم من عام 2011: "كما تمثل هذه القلعة، وقفت أفغانستان كدولة عظيمة. وستظل كذلك مرة أخرى".