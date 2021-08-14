فلاديمير بوتين يؤكد أن الكوارث الطبيعية هذه السنة ذات نطاق "غير مسبوق" في روسيا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قلقه أمام الكوارث الطبيعية ذات النطاق "غير المسبوق" هذا العام في روسيا التي تشهد حرائق غابات مدمرة في سيبيريا وفيضانات في الجنوب.

;قال بوتين في اجتماع حكومي بثه التلفزيون: "إن حجم وطبيعة الكوارث الطبيعية في بعض المناطق غير مسبوق على الإطلاق"، داعياً إلى معالجة القضايا البيئية بطريقة "عميقة ومنهجية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر بداية الأسبوع بإرسال تعزيزات لمكافحة حرائق الغابات التي تستعر في سيبيريا. وتجتاح حرائق الغابات سيبيريا بشكل تزداد حدّته في السنوات الأخيرة، وهو أمر ربطه المسؤولون المعنيون بمجال الطقس وخبراء البيئة بروسيا بالتغير المناخي وأجهزة إدارة الغابات التي لا تحظى بالتمويل الكافي.

وأمر بوتين وزارة الطوارئ الروسية بـ"زيادة المجموعة المخصصة لإخماد الحرائق" و"تكثيف عمل الطيران" في ياكوتيا، إحدى مناطق سيبيريا الأكثر تضررا.

وأفاد فرع وزارة الطوارئ في ياكوتيا الثلاثاء أن أكثر من 4200 شخص يكافحون الحرائق حاليا. وأضاف أنه تم إلقاء أكثر من 9500 طن من الماء على الحرائق من الجو.

لكن معهد رصد أحوال الطقس الروسي "روسغيدروميت" أشار إلى أن الوضع في ياكوتيا، المنطقة الأكبر والأكثر برودة في روسيا، لا يزال من "الأصعب" في البلاد.

وأتت الحرائق في المنطقة الشاسعة ذات الكثافة السكانية المنخفضة والتي تتجاوز مساحتها مساحة فرنسا بخمس مرّات، على 8.7 ملايين هكتار، وفق وكالة الغابات الروسية.

وتقترب إجمالي المساحة المحترقة سريعا من المعدّل السنوي منذ العام 2000 والبالغ 8.9 ملايين هكتار على مستوى البلد بأسره.