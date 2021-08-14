تحطم طائرة إطفاء روسية أثناء تنفيذها لعملية إخماد حرائق في تركيا

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها يوم السبت إن طائرة إطفاء من طراز "بي-200" تحطمت في تركيا وعلى متنها خمسة جنود روس وثلاثة مواطنين أتراك يعملون في مصلحة الغابات التركية. وسقطت الطائرة الروسية خلال عمليات إخماد الحرائق في ولاية قهرمان مرعش التركية.

وتم إرسال فريق إلى موقع الحادث للكشف عن ملابساته. ومن جهتها أعلنت سفارة روسيا في العاصمة التركية أنقرة عن سقوط الطائرة الروسية أثناء تنفيذها مهام عمليات الإطفاء في تركيا.