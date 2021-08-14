زلزال بقوة 7,2 درجات يضرب هايتي يخلف قتلى وتحذير من تسونامي

ضرب زلزال بقوة 7,2 درجات هايتي صباح السبت، قرابة الساعة 8,30 (12,30 ت غ)، وفق المركز الأميركي لرصد الزلازل.

وأصدر المركز الأميركي للجيوفيزياء تحذيرا من تسونامي بعد زلزال هايتي.

وشعر سكان مجمل البلاد بالزلزال وسجلت أضرار مادية في مدن عدة، وفق مشاهد صورها شهود في جنوب غرب الجزيرة ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وافاد سكان في المنطقة المتضررة ان خسائر لحقت بمبان دينية ومدارس ومساكن.

وصور شهود ركام العديد من المباني الاسمنتية بينها كنيسة يبدو أنها كانت تشهد احتفالا دينيا صباح السبت في منطقة تبعد 200 كلم جنوب غرب بور أو برانس.

في 12 كانون الثاني/ يناير 2010، أسفر زلزال بقوة سبع درجات على مقياس ريختر عن تدمير عاصمة هايتي ومدن عدة.

وقضى يومها أكثر من 200 الف شخص واصيب أكثر من 300 الف آخرين، فضلا عن تشريد مليون ونصف مليون من السكان.