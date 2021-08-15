أول إصابة بفيروس إيبولا في ساحل العاج منذ 1994

سجّلت ساحل العاج السبت أول إصابة بإيبولا وفق ما أعلنت وزارة الصحة ليل السبت، في ظهور هو الأول للفيروس في البلاد منذ نحو ثلاثة عقود.

وأكد مسؤولون في معهد باستور رصد الإصابة بعد أخذ عينات من امرأة غينية تبلغ 18 عاما، وفق ما أعلن وزير الصحة بيار انغو ديمبا في تصريح للتلفزيون الرسمي "ار.تي.اي".

وأوضح الوزير أن المصابة كانت قد غادرت مدينة لابي في غينيا برا ووصلت الأربعاء إلى ساحل العاج.

وقال "إنها حالة معزولة ووافدة"، موضحا أن المصابة تتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة في مستشفى في أبيدجان.

ولدى ساحل العاج جرعات لقاحية مضادة لإيبولا سيتلقى منها كل من خالطوا المصابة على غرار الطاقم الطبي الذي يعالجها.

وكشف الوزير أن رئيس الوزراء باتريك آشي ترأس اجتماعا وزاريا طارئا السبت.

ودعا الوزير إلى الهدوء، وقال إن السلطات فعّلت خطة طوارئ تشمل تتبّع المخالطين للمصابة ووضعهم قيد المراقبة الصحية.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، هذه هي أول إصابة بإيبولا في ساحل العاج منذ العام 1994.