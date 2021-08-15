الأمين العام للأمم المتحدة يدعو طالبان إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس"

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طالبان إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لحماية الأرواح" وضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية. كما طلب الأمين العام من طالبان وجميع الأطراف الأخرى ضمان احترام وحماية القانون الإنساني الدولي وحقوق وحريات جميع المواطنين وحماية حقوق المرأة في أفغانستان .

وقالت الأمم المتحدة في بيان إنّ "الأمين العام قلق خصوصاً حيال مستقبل النساء والفتيات اللواتي يجب حماية حقوقهنّ المكتسبة بصعوبة"، وأشارت إلى أنّه من المقرّر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً الاثنين لمناقشة الوضع في أفغانستان.

وسيُقدّم غوتيريش تقريراً خلال الاجتماع الذي يُعقد الساعة العاشرة بتوقيت نيويورك أي الثانية زوالا بالتوقيت العالمي.

وسلّط الأمين العام للأمم المتحدة الأحد الضوء على الاحتياجات الإنسانيّة للبلاد، داعياً جميع الأطراف إلى ضمان "وصول العاملين في المجال الإنساني بلا عوائق من أجل تقديم المساعدة في الوقت المناسب، والتي تُعتبر ضروريّة لإنقاذ الأرواح". وأضاف أنّ الأمم المتحدة ما زالت "مصمّمة على المساهمة في تسوية سلميّة للنزاع".

وأعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني الأحد أنّه فرّ من بلاده لتفادي "إراقة الدماء"، مع إقراره بأنّ "طالبان انتصرت".

ودخل مقاتلو طالبان العاصمة الأفغانيّة الأحد بعد هجوم واسع النطاق، واستولوا على القصر الرئاسي، على ما أظهرت مشاهد تلفزيونيّة.