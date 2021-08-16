حماس تهنئ طالبان باستعادتها السلطة في أفغانستان

هنّأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الإثنين في بيان حركة طالبان بـ"الانتصار" الذي حقّقته باستعادتها السلطة في أفغانستان.

وجاء في بيان لحركة المقاومة الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007 "تهنئ حركة حماس حركة طالبان وقيادتها الشجاعة على هذا الانتصار الذي جاء تتويجًا لجهادها الطويل على مدار عشرين عامًا مضت".

وتصنّف إسرائيل ودول غربية حماس "منظمة إرهابية".

وبعد وجود عسكري غربي استمر عقدين، أصبحت أفغانستان منذ الأحد في قبضة طالبان الذين انتشروا في شوارع كابول واستقروا في القصر الرئاسي بعدما انهارت القوات الحكومية وغادر الرئيس أشرف غني البلاد.

وكانت حركة طالبان قد شنت هجوما خاطفا في أفغانستان في أيار/مايو بالتزامن مع بدء الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي سحب ما تبقى من قواتهما.

وأضافت حماس في بيانها "تتمنى الحركة للشعب الأفغاني المسلم وقيادته التوفيق فيما يحقق لأفغانستان وشعبها الوحدة والاستقرار والازدهار".

وباركت حماس "للشعب الأفغاني المسلم اندحار الاحتلال الأميركي عن الأراضي الأفغانية كافة".

وشدد البيان على أن "مقاومة الشعوب وفي مقدمتها شعبنا الفلسطيني المجاهد موعدها النصر وتحقيق أهدافها في الحرية والعودة بإذن الله".

وخاضت حماس وإسرائيل أربعة حروب منذ عام 2008 كان آخرها في أيار/مايو 2021.