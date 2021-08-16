مقتل أربعة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قال محافظ جنين ووزارة الصحة الفلسطينية يوم الإثنين إن أربعة فلسطينين قتلوا خلال مواجهات مسلحة مع الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة في بيان "استشهاد مواطنين برصاص الاحتلال فجر اليوم في جنين".

وذكرت الوزارة في بيانها أسماء اثنين من القتلى هم صالح عمار (19 عاما) ورائد أبو سيف (21 عاما).

وقال أكرم الرجوب محافظ جنين في تصريحات لصوت فلسطين "عدد الشهداء أربعة اثنين منهما تحتجزهما قوات الاحتلال".

وأضاف "العملية العسكرية الإسرائيلية كانت سريعة وتم خلالها إطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف".

وتظهر لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اشتباكات مسلحة بين شبان وقوات إسرائيلية.

وقال سكان محليون إن القوات الإسرائيلية التي داهمت مدينة جنين ومخيمها في ساعات الفجر قد انسحبت.

ولم يصدر بيان بعد من الجيش الإسرائيلي بشأن أحداث جنين.