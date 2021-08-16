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الضفة الغربية

مقتل أربعة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

بقلم:  يورونيوز مع رويترز
ضابط أمن إسرائيلي يقف حارسا أثناء قيام حفارة بأعمال البناء بجوار المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل المقسمة في الضفة الغربية المحتلة، 15 أغسطس 2021
ضابط أمن إسرائيلي يقف حارسا أثناء قيام حفارة بأعمال البناء بجوار المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل المقسمة في الضفة الغربية المحتلة، 15 أغسطس 2021   -   حقوق النشر  HAZEM BADER / AFP
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قال محافظ جنين ووزارة الصحة الفلسطينية يوم الإثنين إن أربعة فلسطينين قتلوا خلال مواجهات مسلحة مع الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة في بيان "استشهاد مواطنين برصاص الاحتلال فجر اليوم في جنين".

وذكرت الوزارة في بيانها أسماء اثنين من القتلى هم صالح عمار (19 عاما) ورائد أبو سيف (21 عاما).

وقال أكرم الرجوب محافظ جنين في تصريحات لصوت فلسطين "عدد الشهداء أربعة اثنين منهما تحتجزهما قوات الاحتلال".

وأضاف "العملية العسكرية الإسرائيلية كانت سريعة وتم خلالها إطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف".

وتظهر لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اشتباكات مسلحة بين شبان وقوات إسرائيلية.

وقال سكان محليون إن القوات الإسرائيلية التي داهمت مدينة جنين ومخيمها في ساعات الفجر قد انسحبت.

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ولم يصدر بيان بعد من الجيش الإسرائيلي بشأن أحداث جنين.