في أول موقف مؤيد من شخصية خليجية رفيعة المستوى.. مفتي عُمان يهنئ الأفغان بـ"النصر على الغزاة"

هنّأ مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي، أعلى سلطة دينية في الدولة الخليجية، الإثنين الشعب الأفغاني على ما اعتبره "نصراً على الغزاة" بعد سيطرة حركة طالبان المتطرّفة على البلاد.

وهذا أول موقف مؤيّد لسيطرة الحركة الإسلامية المتشدّدة على البلاد من قبل شخصية دينية خليجية رفيعة المستوى، علماً أنّ حكومات المنطقة اكتفت بالدعوة إلى حفظ الاستقرار وحماية الشعب والممتلكات.

وكتب المفتي على حسابه في تويتر "نهنّئ الشعب الأفغاني المسلم الشقيق بالفتح المبين والنصر العزيز على الغزاة المعتدين ونتبع ذلك تهنئة أنفسنا وتهنئة الأمة الإسلامية جميعاً بتحقيق وعد الله الصادق".

وأضاف "نرجو من الشعب المسلم الشقيق أن يكون يداً واحدة في مواجهة جميع التحدّيات وأن لا تتفرّق بهم السبل وأن يسودهم التسامح والوئام".

وبعد وجود عسكري غربي استمرّ عقدين، أصبحت أفغانستان منذ الأحد في قبضة عناصر طالبان الذين انتشروا في شوارع كابول واستقرّوا في القصر الرئاسي بعدما انهارت القوات الحكومية وغادر الرئيس أشرف غني البلاد.

وكانت حركة طالبان شنّت هجوماً خاطفاً في أفغانستان في أيار/مايو بالتزامن مع بدء الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي سحب ما تبقى من قواتهما.

وفرضت حركة طالبان نظاماً إسلامياً متطرفاً عندما حكمت أفغانستان بين عامي 1996 و2001 ، فمنعت النساء من الخروج من المنازل وحظرت الترفيه ونفّذت إعدامات علنية.

وخلال فترة حكمها هذه، حظي نظام طالبان باعتراف السعودية والإمارات وباكستان.