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أفغانستان

البنتاغون يعلن استئناف حركة الطيران في مطار كابول

بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
مقاتلو طالبان مام مطار حامد كرزاي الدولي، كابول،الاثنين 16 أغسطس 2021
مقاتلو طالبان مام مطار حامد كرزاي الدولي، كابول،الاثنين 16 أغسطس 2021   -   حقوق النشر  AP Photo
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أعلن البنتاغون أنّ حركة الملاحة استؤنفت في مطار كابول فجر الثلاثاء بالتوقيت المحلّي بعدما اضطرت القوات الأميركية لوقفها منذ عصر الإثنين بسبب حالة الفوضى التي نجمت عن اكتظاظ مدرّجاته بآلاف الأفغان الذين يحاولون الفرار من بلدهم بعد سقوطه في أيدي حركة طالبان.

وقال الميجور جنرال هانك تايلور المسؤول في هيئة الأركان المشتركة في البنتاغون إنّ المطار أعيد فتحه في الساعة 19:35 ت غ من مساء الإثنين.

وأضاف أنّ طائرة نقل عسكرية من طراز سي-17 هبطت في المطار وعلى متنها عناصر من مشاة البحرية الأميركية وأنّ طائرة ثانية مماثلة على متنها وحدة من الجيش ستليها، في تعزيزات هدفها ضمان أمن المطار.