شاهد: أفغان يتشبثون بعجلات طائرة أثناء إقلاعها وسقوط شخصين

بعد زحف سريع لحركة طالبان على عدة مدن في أفغانستان في وقت قياسي سيطرت طالبان ليلة الأحد على العاصمة كابول، واقتحم مقاتلوها مبنى الرئاسة معلنين السيطرة الكاملة على البلاد. ومباشرة بعد انتشار صور سقوط كابول بأيدي طالبان، تدفقت صور مروعة أخرى تظهر الألآف من الأشخاص المذعورين وهم يحاولون الفرار من البلاد.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحشد ضخم يتدافع لركوب طائرة في مطار كابول الإثنين، فيما أظهر فيديو آخر عشرات الأشخاص يحيطون بطائرة أمريكية وهي بصدد الإقلاع على مدرج مطار كابول.

وأظهر ذات الفيديو تشبت عدة أشخاص بعجلات الطائرة أثناء إقلاعها فيما سقط شخصين على الأقل من الطائرة العملاقة. ووفقا للتقارير المحلية، أشار السكان المحليون الذين كانوا موجودين في مطار كابول أنهم شاهدوا ثلاثة رجال يمسكون بعجلات الطائرة ويسقطون في وقت لاحق.

وقالت آسواكا نيوز في تغريدة على تويتر "أكد أحد السكان ذلك وقال إن سقوط هؤلاء الناس أحدث فوضى عارمة ومرعبة".

وفي وقت سابق، لقي ما لا يقل عن 5 أشخاص مصرعهم وأصيب عدد آخر في إطلاق نار في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول. وقع الحادث عندما حاول مئات الأشخاص دخول طائرات بشكل قسري كانت بصدد مغادرة العاصمة الأفغانية خوفا من هجوم طالبان.