شاهد: التلوث الصناعي يحول مياه بحيرة في باراغواي إلى اللون الوردي

تسبب حادث تسرب نفايات صناعية من مدبغة في باراغواي إلى تحويل مياه بحرية محلية إلى لون وردي فاتح، مما تسبب في حالة من الذعر بين السكان في مدينة باراغاري. ويخشى ملاك الأراضي الزراعية الواقعة بالقرب من البحيرة الملوثة من امتداد المياه الملوثة إلى أراضيهم بمجرد هطول الأمطار، حيث سيلوث السائل الجداول التي تصب في بحيرة يبوا.

ولتفادي كارثة بيئية، أوقف وزير البيئة في باراغواي نشاط المدبغة، كما تقدم أحد سكان، خوان فالنتين غارسيا ميرو، بشكوى رسمية أمام العدالة الجنائية البيئية لاحتمال معالجة غير مشروعة للنفايات الصناعية في محيط مدبغة دورلي.

وقال غارسيا "كل شيء يمكن معالجته في المدبغة لتفادي وصول المياه الملوثة مباشرة إلى بحيرة إيبوا. لن تُترك النفايات وراءنا".

وفقًا لمستشارة بلدية كارابيجوا مارغريتا ميرو، فإن السلطات المحلية كانت تزور المكان وتتفقد الوضع. وتابعت ميرو: "النفايات الصناعية تقطع الأكسجين عن الأسماك التي تنفق بعد ابتلاعها السموم. بعض الأسماك كانت كلها سوداء في الداخل بعد فتحها وبعبارة أخرى، إنها ليست مشكلة خفيفة".

ليست هذه هي الحادثة الأولى للمياه الملوثة في باراغواي. تواجه البلاد عدة حوادث تلوث تسببها النفايات الصناعية المتسربة من المنشأت الصناعية القريبة من البحيرات.