برلين تقول إن طالبان تعيق إجلاء أفغان من مطار كابول

أعلنت الحكومة الألمانية الثلاثاء أن حركة طالبان التي استعادت السيطرة على أفغانستان تعوق وصول مواطنين أفغان إلى مطار كابول تمهيدا لإجلائهم.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية في تقرير حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، "في محيط مطار كابول، أقامت حركة طالبان نقاطا أمنية لضبط الوصول" إلى المطار. وأكد وزير الخارجية هايكو ماس في مؤتمر صحفي أنه ليس هناك"أي ضمان" من جانب طالبان "للسماح بعبور" الموظفين المحليين الأفغان الذين تستعد برلين لاجلائهم.