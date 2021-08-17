الحكومة الكندية تعلن أنها لن تعترف بحكومة طالبان في أفغانستان

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الثلاثاء أن بلاده "لا تعتزم الاعتراف بحكومة طالبان"، في وقت يطرح المجتمع الدولي تساؤلات عن العلاقات المستقبلية مع الحركة المتطرفة التي استعادت السيطرة على أفغانستان.

وقال ترودو على هامش مؤتمر صحافي في أونتاريو خصص لحملة الانتخابات التشريعية، "حين كانوا في الحكم قبل عشرين عاما، لم تعترف كندا بحكومتهم. لقد أسقطوا بالقوة حكومة منتخبة وحلوا محلها، وهم يشكلون مجموعة إرهابية بحسب القانون الكندي".

وأعلنت الولايات المتحدة الاثنين أنها لن تعترف بحكومة تقودها طالبان إلا في حال احترامها حقوق المرأة ونبذها الإرهابيين.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد دعا الاثنين إلى عقد اجتماع لقادة مجموعة السبع "لتبني نهج موحد بشأن أفغانستان" لا سيما في ما يتعلق بالموقف من أي حكومة مقبلة.

وفيما شدد ترودو على أنّ الأولوية الآن هي لعمليات الإجلاء خارج أفغانستان، قال إن على طالبان "ضمان حرية الوصول إلى المطار". وأضاف "نواصل العمل مع حلفائنا الدوليين للضغط عليهم".

وتواصلت في ظروف صعبة الثلاثاء عمليات إجلاء الرعايا الأجانب والمواطنين الأفغان الذين عملوا مع القوى الأجنبية.

وأعلنت الحكومة الكندية حديثا استعدادها لاستقبال 20 ألف لاجئ أفغاني في إطار برنامج جديد لسياسة الهجرة.