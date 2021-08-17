وزيرة المساواة الجنسية في فرنسا تدين عرض قناة محلية فيلما مناهضا للإجهاض

دانت وزيرة فرنسية "بأشد العبارات" الثلاثاء عرض قناة تلفزيونية خاصة في فرنسا الفيلم الأميركي "أنبلاند" الذي يندد بالإجهاض.

واعتبرت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين في بيان أن قناة "سي 8" تظهر "من خلال موافقتها على عرض هذا النوع من البرامج تضامنا مع الحركات المناهضة لحرية الاختيار (في موضوع الإجهاض) وتقترف ذنبا مرتبطا بجريمة إعاقة (الحقوق القانونية) المدانة في بلدنا".

وأشارت الوزارة إلى أن الفيلم يعرض "مغالطات علمية" و"يضلل المشاهد بما لا يقبل الشك"

وقالت الوزيرة المنتدبة لشؤون المساواة بين الجنسين إليزابيت مورينو في تصريحات أوردها بيان الوزارة "أدين بأشد العبارات عرض الفيلم" الذي "يشكل أداة دعائية بغيضة ضد الإجهاض".

ويروي فيلم "أنبلاند" الخيالي المنتج من استوديوهات مسيحية إنجيلية، قصة عن تحوّل امرأة من إحدى كوادر خدمات تحديد النسل في الولايات المتحدة إلى ناشطة ضد الإجهاض.

وحقق الفيلم نجاحا غير متوقع لدى عرضه في الولايات المتحدة في ربيع 2019 لكنه أثار أيضا انتقادات حادة من جانب أشخاص شككوا في صحة الروايات التي يروج لها العمل، خصوصا من خلال مشهد للإجهاض يظهر جنينا يحاول مقاومة الموت داخل رحم الأم.

وأظهرت أرقام شركة متخصصة أن فيلم "أنبلاند" استقطب في المعدل لدى عرضه أخيرا 304 آلاف مشاهد على قناة "سي 8" التابعة لمجموعة "كانال بلوس"، وهو معدّل منخفض نسبيا.