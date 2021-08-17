عودة الملا عبد الغني برادر الرجل الثاني في طالبان إلى أفغانستان

وصل نائب زعيم طالبان الملا عبد الغني برادر اليوم الثلاثاء إلى مدينة قندهار، العاصمة السابقة لطالبان، بعد يومين من سيطرة الحركة التي شارك في تأسيسها على البلاد.

وقال متحدث باسم حركة طالبان على "تويتر" إن برادر وصل مع وفد رفيع المستوى "بعد ظهر اليوم إلى بلدهم الحبيب" آتين من قطر.

وكانت طالبان أعلنت يوم أمس الاثنين انتهاء الحرب في أفغانستان بعد سيطرتها على القصر الرئاسي في كابول مع رحيل القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة ومسارعة الدول الغربية لإجلاء مواطنيها.

ويشار إلى أن الملا عبد الغني برادر كان اعتقل في باكستان في العام 2010، وأفرج عنه في عام 2018 حين كثفت الولايات المتحدة جهودها لمغادرة أفغانستان، وتولى بعدها برادر رئاسة المكتب السياسي لطالبان في قطر.

يذكر أن زعيم حركة طالبان هو الملا هيبة الله أخوند هزاده الذي عيّن في هذا المنصب في أيار/ مايو 2016 أثناء انتقال سريع للسلطة بعد أيام على وفاة سلفه أختر محمد منصور الذي قُتل في غارة لطائرة أميركية مسيرة في باكستان.