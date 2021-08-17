أهم ما قاله بايدن في خطابه حول أفغانستان

دافع رئيس الولايات المتّحدة جو بايدن في خطاب إلى الأمة الإثنين بشدّة عن قراره سحب القوات الأمريكية من أفغانستان التي سقطت بسرعة خاطفة في أيدي حركة طالبان الإسلامية المتشدّدة.

في ما يلي أبرز ما ورد في الخطاب الذي ألقاه بايدن في البيت الأبيض واستغرق قرابة 20 دقيقة.

"لست نادماً"

"أنا رئيس الولايات المتحدة وفي النهاية أنا من يتحمّل المسؤولية. أشعر بحزن عميق من الوضع، لكنّني لست نادماً".

"أنا أقف بقوّة خلف قراري. بعد 20 عاماً، تعلّمت بالطريقة الصعبة أنّه لن يكون هناك أبداً وقت جيّد لسحب القوات الأمريكية".

"إنّ هدف مهمّتنا في أفغانستان لم يكن يوماً بناء دولة".

"الحقيقة هي أنّ كلّ هذا حدث بشكل أسرع بكثير ممّا توقّعنا".

"إنّه أمر صعب وفوضوي، ونعم، إنّه بعيد كلّ البُعد عن الكمال، لكنّني وفيت بوعدي" (بإعادة آخر الجنود الأميركيين إلى الولايات المتّحدة).

انعدام الإرادة

"لقد أعطيناهم كلّ فرصة لتقرير مستقبلهم. لا يمكننا إعطاؤهم الإرادة للقتال من أجل مستقبلهم".

"لا يمكن للقوات الأمريكية، ولا ينبغي لها، أن تشنّ حرباً وأن تموت في حرب لا ترغب القوات الأفغانية في أن تخوضها من أجل نفسها".

تحذير لطالبان

"لقد حذّرنا طالبان بوضوح من أنّهم إذا هاجموا أفرادنا أو عرقلوا عملياتنا، فسيكون ردّ الولايات المتحدة سريعاً وقوياً. سندافع عن أناسنا بقوة مدمّرة إذا لزم الأمر".

الصين وروسيا

"إنّ منافستينا الاستراتيجيتين الحقيقيتين، الصين وروسيا، كانتا لترغبان بأن تستمرّ الولايات المتحّدة إلى ما لا نهاية في تكريس مليارات الدولارات من مواردها واهتمامها لتحقيق الاستقرار في أفغانستان".