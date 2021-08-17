شاهد: سلوفينيا تُنشئ أكبر فرن لإنتاج فحم الحطب في أوروبا

أقامت سلوفينيا أكبر فرن لإنتاج فحم الحطب في أوروبا بالقرب من بلدة دولي بري ليتيجي في وسط البلاد. يبلغ ارتفاع الفرن الذي أقيم على شكل كومة أربعة أمتار ومحيطها 42 مترًا. داخل مساحة مخروطية الشكل تبلغ مساحتها 300 متر مكعب يوضع خشب الزان وشعاع البوق. وقال جوزي سبراه من المعهد السلوفيني للغابات "إنها أكبر كومة لإنتاج الفحم في أوروبا. الكومة توحد أناسًا مختلفين جدًا. جاء الناس من فرنسا والنمسا وألمانيا".
داخل الكومة، يتم إشعال النار لإنتاج الفحم. ويتم وضع أغصان الصنوبر وطبقة من التربة حول المدخنة للتأكد من أن الهواء يدور وأن الكومة لا تحترق.
تعتبر سلوفينيا موطنا لأكبر عدد من هذه الأكوام في جميع أنحاء أوروبا.
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