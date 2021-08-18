النمسا تطالب بإنشاء مراكز "احتجاز" للأفغان المبعدين من أوروبا

قال وزير الداخلية النمساوي الأربعاء إنه سيمارس ضغوطاُ على الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إقامة "مراكز احتجاز" في الدول المجاورة لأفغانستان لايواء الأفغان المبعدين من أوروبا فيها.

وأشارت النمسا إلى أنها تنوي الاستمرار في إبعاد الأفغان الذين رُفضت طلبات لجوئهم أو الذين دينوا بارتكاب جرائم، وثني اللاجئين الفارين من أفغانستان التي أصبحت الآن تحت سيطرة طالبان عن القدوم إلى أوروبا.

وقال وزير الداخلية كارل نيهامر للصحافيين قبل اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي "من المهم ... أن يكون من الممكن دائما ابعاد طالبي اللجوء أو اللاجئين العنيفين، لذلك نحن بحاجة إلى مراكز الاحتجاز".

وحافظت النمسا التي يقودها المستشار المحافظ سيباستيان كورتز على موقفها المتشدد حيال الهجرة، وتختلف في ذلك مع حزب الخضر، الحليف في الائتلاف الحكومي.