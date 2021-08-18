الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة قدرها 3 ملايين يورو لهايتي بعد الزلزال

أعلنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي سيقدّم مساعدة إنسانية قدرها ثلاثة ملايين يورو إلى هايتي، للاستجابة لحاجات السكان المنكوبين بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد السبت.

وأودى الزلزال الذي بلغت شدّته 7,2 درجات، بأكثر من 1400 شخص وتسبب بإصابة قرابة سبعة آلاف آخرين في جنوب غرب الجزيرة، وترك آلاف الأشخاص بدون مسكن واحيا ذكريات زلزال 2010.

وأشارت المفوضية في بيان إلى أن الأموال التي قدّمها الاتحاد الأوروبي ستوضع في عهدة "شركاء إنسانيين ناشطين" في المنطقة، كي تصبح مفيدةً في أسرع وقت، كما أنها مخصصة لتعزيز قدرة هذه المنظمات على "سرعة تقديم مساعدة إنسانية للهايتيين الأكثر ضعفا".

وأضافت "الأموال ستُستخدم للاستجابة للحاجات الفورية، على غرار الطعام والمساعدة الطبية للمستشفيات المحلية" بالإضافة إلى الإمداد بالمياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة وحتى تأمين ملاجئ للسكان الأكثر تضرراً.

وأكد المفوض الأوروبي المعني بالمساعدة الإنسانية وإدارة الأزمات جانيز ليناريتش أن "الاتحاد الأوروبي يحشد بسرعة مساعدة لدعم هذا البلد الضعيف جداً أصلاً، حيث الأعاصير والأمطار الغزيرة تفاقم وضعاً مأسوياً أصلاً" على خلفية تفشي وباء كوفيد-19 وانعدام أمن شديد.

وشدد على أن بروكسل التي تقول إنها تراقب من كثب تطوّر الوضع في هايتي، مستعدة لتقديم مساعدة إضافية إذا لزم الأمر.