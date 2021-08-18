ألمانيا تقول إن تسريع إيران تخصيب اليورانيوم "خطوة سلبية للغاية"

قالت ألمانيا يوم الأربعاء إن تسريع إيران تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من الدرجة المستخدمة في صنع الأسلحة ينتهك القيود المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وحثت طهران على العودة إلى المفاوضات بنهج بناء.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي “ليس لدى إيران مبرر مدني مقبول لتلك الخطوات، وبدلاً من ذلك تكتسب معرفة ومهارات عسكرية”. وأضاف “نحث إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات بموقف بناء”.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الثلاثاء في تقرير اطلعت عليه رويترز إن إيران سرعت عملية تخصيب اليورانيوم.