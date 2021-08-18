أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن أن إغلاقاً سيدخل حيز التنفيذ في نيوزيلندا اعتبارا من مساء الثلاثاء لمدة أسبوع في أوكلاند وكورومانديل وثلاثة أيام لبقية البلاد، بعد زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19.

وسيتم إغلاق جميع الأماكن العامة وكذلك المدارس. ويسمح للصيدليات والعيادات ومحطات الوقود بالعمل.

يجدر بالذكر أن حوالي 40 في المئة من سكان نيوزيلندا قد تلقوا التطعيم جزئيا ضد كوفيد-19.