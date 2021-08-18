الفساد يطال بطاقات التلقيح ضد كورونا.. القبض على صيدلي باع عشرات الشهادات عبر الإنترنت

أوقفت السلطات الأمريكية الثلاثاء صيدلانيا في شيكاغو لبيعه عبر موقع "إي باي" عشرات البطاقات الرسمية التي تثبت تلقي أصحابها اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حسب بيان لوزارة العدل.

وأشارت الوزارة المعنية إلى أن تونغتانغ جاو باع 125 بطاقة تلقيح صادرة عن مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، وهي الهيئة الصحية الفدرالية الرئيسية في البلاد، مقابل عشرة دولارات للبطاقة الواحدة.

ولهذه البطاقات أهمية كبيرة حاليا إذ إن عددا متزايدا من المتاجر ومراكز العمل والأحداث العامة تشترط إبراز الموظفين أو الزبائن وثائق تثبت تلقيهم اللقاح للسماح لهم بالدخول.

ووُجهت إلى الصيدلي 12 تهمة مرتبطة بسرقة ملكية عامة، وهو يواجه احتمال السجن عشر سنوات عن كل تهمة.

وقال المسؤول الرفيع في وزارة العدل كينيث بولايت في بيان "نتعامل بجدية ونحقق بصورة نشطة في كل انتهاك يساهم في الحذر من اللقاحات وفي الوضع اللقاحي".