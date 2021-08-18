شاهد: اللاجئون الأفغان يفرون إلى تركيا عبر إيران هروبا من طالبان

شكلت سيطرة طالبان السريعة على أفغانستان معضلة لإيران وتركيا الدولتين الرئيسيتين في المنطقة، ففي حين قد يرى كلا البلدين فرصة لتعزيز نفوذهما، لكن أيا منهما لا يريد تدفقا أكبر للاجئين. قد تشهد كل من إيران وتركيا تدفقا كبيرا للاجئين يعبر العديد منهم من إيران إلى تركيا على أمل الوصول إلى أوروبا.

يستضيف البلدان أصلا أعدادًا كبيرة من اللاجئين، حوالي 3,6 مليون سوري في تركيا و3,5 مليون أفغاني في إيران. ولم يعد المجتمع يتساهل مع هذا الملف.

وخوفًا من أزمة لاجئين جديدة، تعزز تركيا حدودها مع إيران لمنع التدفق المحتمل للأفغان الفارين. ووصل الوافدون الأفغان غير النظاميين بالفعل إلى المناطق الحدودية بين إيران وتركيا بعد فرارهم قبل أسابيع وشهور.

قالت مجموعة من الأفغان الذين قابلتهم وكالة أسوشيتيد برس بالقرب من الحدود إنهم فروا من الجيش الأفغاني وفروا من البلاد مع تسارع هجوم طالبان. وأشار فيروز صديقي لوكالة أسوشييتد برس "لقد خرجنا بدافع الضرورة بعد أن هاجم مقاتلو طالبان بلدنا وهم الآن يسيطرون عليه. نأمل أن تقبلنا الحكومة التركية".

وأوضح صديقي أنه والمجموعة التي ترافقه تسلقوا جبلاً للوصول إلى تركيا، وهم يعانون من العطش والجوع.

من جهته، أكد نصار أحمد، مهاجر آخر من نفس المجموعة، أنهم تعرضوا أيضًا للنهب على أيدي لصوص أخذوا أموالهم وهواتفهم المحمولة.

تجاهلت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحذيرات وانتقادات أحزاب المعارضة بشأن زيادة عدد المهاجرين من أفغانستان. واعترف أردوغان هذا الأسبوع بأن تركيا تواجه موجة جديدة من اللاجئين الوافدين من أفغانستان، وقال إن حكومته ستعمل مع باكستان لمحاولة تحقيق الاستقرار في الدولة التي مزقتها الحرب.

بدوره، كشف وزير الدفاع خلوصي أكار أنه عملية تعزيز الحدود مع إيران قائمة منذ أيام من خلال التكثيف من مراقبة الحدود وبناء جدار فاصل على الحدود بين تركيا وإيران. وبالفعل تجري الأشغال على قدم وساق لتسريع وتيرة بناء الجدار الذي سيمتد على طول 243 كيلومترا وبارتفاع يقدر بـ 3 أمتار. وتم تدعيم 5 كيلومترات من الجدار في مقاطعة فان بالأسلاك الشائكة والخنادق. انتهت أشغال البناء على حوالي 156 كيلومترا من الجدار في الوقت الراهن.

تركيا التي تعاني منذ سنوات من تدفق اللاجئين، تحصي حاليا حوالي 4 ملايين مهاجر، معظمهم من اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب الأهلية في الدولة المجاورة.

وتزداد المشاعر المناهضة للهجرة بالفعل في البلاد بسبب المشاكل الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة التي تفاقمت بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية مجموعات من الشباب الوافدين من إيران، يُزعم أنهم وصلوا إلى تركيا. وذكرت بعض وسائل الإعلام أن ما يقارب من 1000 مهاجر يعبرون الحدود التركية مع إيران كل يوم.

يقول محللون سياسيون إن استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان قد أردوغان ورقة استراتيجية كان حريصًا على استخدامها، أما إيران ذات الغالبية الشيعية والتي لها حدود مشتركة مع أفغانستان على طول أكثر من 900 كيلومتر، فقد بدت حريصة على تحقيق تعايش سلمي مع حركة طالبان السنية.