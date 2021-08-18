شاهد: مقاتلو طالبان يهاجمون محتجين رفعوا العلم الوطني الأفغاني في مدينة جلال آباد

في مظاهرة نادرة ضد حكم حركة طالبان غداة سيطرتها السريعة على أفغانستان، قتل ثلاثة أشخاص خلال تجمع عشرات الأشخاص من المعارضين لطالبان في مدينة جلال آباد في شرق أفغانستان، رفعوا خلاله العلم الوطني الأفغاني. وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر المتظاهرين وهم يرفعون العلم الأفغاني الرسمي ذي الألوان الثلاثة الذي اعتمدته الحكومة المدنية في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001 وأطاح بحكم طالبان.

وقام المتظاهرون بإنزال علم طالبان الأبيض اللون وعبارة الشهادة المكتوبة باللون الأسود.

كما أظهر شريط الفيديو المتداول مقاتلي طالبان يطلقون النار في الهواء ويضربون بعض المتجمعين بالعصي لتفريقهم.

رفعت حركة طالبان علمها في المناطق التي استولى عليها مقاتلوها، بما في ذلك العاصمة كابول التي سقطت بداية الأسبوع الجاري.

وتأتي المظاهرة المعارضة لحكم طالبان التي رُفع خلالها العالم الوطني الأفغاني في جلال أباد، عشية ذكرى عيد استقلال أفغانستان الموافق ليوم الخميس. ويمثل عيد استقلال أفغانستان، نهاية الحكم البريطاني للبلاد في العام 1919. وتتزين المدن جميع أنحاء أفغانستان بالأعلام الوطنية المدنية.