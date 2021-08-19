إكتشاف أثري قديم في شمال غرب تركيا يصور حرباً بين الإغريق والفرس

اكتشف علماء الآثار في** 16 آب / أغسطس** شمال غرب تركيا في داسكيليون القديمة نقوشاً تصور حرباً بين الإغريق والفرس في القرن الخامس قبل الميلاد.

قال عالم الآثار كان إيرين، الذي يقود موقع الحفريات في مدينة داسكيليون القديمة التي عُثر عليها في منطقة بانديرما الحالية في مقاطعة باليكسير إن المشهد دعائي حيث أنه يظهر جنوداً يونانيين تحت حوافر الخيول الفارسية تحت ذريعة الحرب. "يمكننا القول إن هذه النقوش هي مشهد من الحروب الفارسية اليونانية .نعتقد أن هذه النقوش كانت على الأرجح لأغراض دعائية أثناء الحروب".

وأضاف إيرين الذي كان يعمل في موقع التنقيب في داسكيليون مع فريق مكون من 30 شخصاً منذ 22 حزيران / يونيو، إنهم اكتشفوا في هذه السنة أجزاء من جدار من الحجر والطوب يعود تاريخه إلى القرن الثامن قبل الميلاد. "من القرن الثامن قبل الميلاد. الجدار المتبقي من العصر الفريجي، اكتشفنا هذا العام مساحة بارتفاع 4 أمتار وطول 40 متراً. نعتقد أن ارتفاع هذا الجدار يتراوح من 7 إلى 8 أمتار. قمنا بإعداد مشروع سقف لحماية هذا المكان. سنقدمه إلى المجلس الإقليمي للمحافظة على التراث الثقافي في باليكسير".

إيرين هو أيضاَ عضو هيئة تدريس في جامعة موغلا صدقي كوتشمان، "إذا تمت الموافقة عليه، فسوف نأخذ هذا المكان حتى الحماية".

ويعتقد إيرين إن السور الذي يبلغ عرضه 5 أمتار قد شيدته الحضارة الفريجية القديمة لحماية أراضيها.

مشيراً إلى أن أول المستوطنين في المدينة القديمة هم الفريجيين، وذكر إيرين أن المكان الأخير الذي شوهدت فيه هذه الحضارة في شمال وغرب الأناضول كان داسكيليون.