شاهد: رغم المخاطر... مدينة صينية يتعايش فيها السكان مع الفيلة يوميا

نادرًا ما صادف ما مينجليانج فيلة برية أثناء نشأته في جنوب غرب الصين، بعد قرون من الصيد وإزالة الغابات. اليوم، يقوم رئيس قرية شيشوانغبانا البالغ من العمر 42 عامًا بتحصين مجتمعه لإبعادهم.

يقوم قطيع متجول من الأفيال الآسيوية لأكثر من عام برحلة رائعة عبر المزارع والمدن على بعد مئات الكيلومترات من نطاقها الطبيعي في مقاطعة يونان.

لكن الفيل في الشارع أصبح الآن مشهدًا مألوفًا لسكان المنطقة التي تعيش فيها الحيوانات على الحدود بين ميانمار ولاوس، حيث يتم ضغط الأفيال التي تتعافى في موطن يتقلص باستمرار، مما يؤدي إلى مزيد من الصراع مع البشر.

تتسلق الفيلة منازل المجتمع الصغير المنظم بعناية، وتسير منحدرًا منحدرًا بلطف، في منطقة تتخللها لافتات تعزز "الانسجام" بين الإنسان والفيل ومحاطة بسياج فولاذي يفصلها عن الغابة المجاورة.

يتم الدخول إلى القرية عبر بوابة فولاذية واسعة تغلق في الليل، الوقت الذي يشتد فيه الجوع لدى الأفيال.

هل هناك صراع؟

تضع الفيلة القرية في حالة إغلاق حتى تتجول، لأنها من المحتمل أن تكون خطرة، خاصة بعد مداهمة حدائق الفاكهة والخضروات.

يقول رئيس القرية ما مينجليانج: "كانت الأمور على ما يرام من قبل، لكن هناك صراع الآن".

تم إبادة الأفيال الآسيوية، التي تمتد عبر جنوب وجنوب شرق آسيا، تقريبًا داخل الصين، ولم يتبق سوى حوالي 150 فيلا في شيشوانغبانا بحلول الثمانينيات.

يقول دعاة الحفاظ على البيئة إن حظر الصيد عام 1988 والحماية الصارمة للأفيال غيرت الأمور.

ومع عدم وجود أعداء طبيعيين، تضاعف عدد الحيوانات إلى أكثر من 300 والعدد في ازدياد.

ويضيف ما مينجليانج "مقارنة بما كنا عليه عندما كنا صغارا، يوجد الآن المزيد من صغار الأفيال".

يصل وزن الأفيال إلى أربعة أطنان، وتستهلك ما يصل إلى 200 كيلوغرام من الطعام يوميًا. لكن، تتسبب الأفيال في خسائر اقتصادية سنوية تقدر بنحو 20 مليون يوان (3 ملايين دولار). يؤكد تشانغ لي، أستاذ البيئة في جامعة بكين أن المحاصيل التي التهمت والمنازل المتضررة في شيشوانغبانا هي أكبر عامل للمطالبات التأمينية بالمحافظة.

ويتابع تشانغ إن الفيلة قتلت 41 شخصًا على الأقل بين عامي 2013 و 2019، وتترك كثيرا من الجرحى كل عام.

القرويون يتأقلمون مع المشهد

لعقود من الزمان، كانت مستوطنة لو زينجرونج الزراعية الواقعة على قمة التل تنتشر بها زراعة الأرز والذرة وغيرها من المواد الغذائية الأساسية، لكن سنوات من غارات الأفيال أدت إلى حدوث تحول في هذا المجال.

يشير لي قائلا "أصبحت الأفيال البرية مزعجة للغاية وكثيرة، لذلك تحولنا إلى زراعة ما لا يأكلونه، مثل الشاي أو المطاط".

وأدى الطلب المتزايد على المطاط والشاي إلى توسع المزارع بشكل مطرد في الأراضي التي تجوبها الأفيال تقليديًا ولكنها تفتقر إلى حماية الدولة، مما أدى إلى ضغطها في جيوب محمية ولكنها معزولة بشكل متزايد.

تعمل الصين على تطوير نظام حدائق وطنية جديد لتعزيز حماية المواطن للأنواع الرئيسية مثل الباندا والنمور.

اقترح علماء صينيون إنشاء حديقة شيشوانغبانا للأفيال، لكن ذلك يواجه عقبة رئيسية. ستتطلب الحديقة القابلة للحياة مهمة باهظة الثمن وصعبة سياسيًا تتمثل في استعادة الأراضي الزراعية ونقل مئات الآلاف من السكان.

حتى ذلك الحين، يجب أن يعيش السكان مع الأفيال.

قال لي: "لا أستطيع أن أقول إننا نحب ذلك"،"لكننا نحتاج إلى التوازن بين هذا الحيوان والناس، يجب علينا حمايتها".