ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال هايتي إلى 2189 قتيلاً (الحماية المدنية)

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال هايتي إلى 2189 قتيلاً وأكثر من 12 ألف جريح فيما لا يزال 332 شخصاً في عداد المفقودين، وفق ما أعلنت الحماية المدنية الأربعاء.

وكتبت الحماية المدنية في تغريدة أن "عمليات البحث والإغاثة تتواصل".

ووقع الزلزال صباح السبت عند الساعة 08,30 (12,30 ت غ)، على بُعد 12 كيلومتراً من مدينة سان لوي دو سود التي تبعد بدورها 160 كيلومتراً عن العاصمة بور أو برنس، وفق المركز الأمريكي لرصد الزلازل.

وأدّى الزلزال إلى انهيار كنائس ومتاجر ومنازل ومبانٍ وعلق مئات الأشخاص تحت الأنقاض.

ويشهد جنوب غرب البلاد فوضى عارمة في وقت يواجه فيه المنكوبون بسبب الزلزال أيضاً أمطارًا غزيرة ناجمة عن مرور الإعصار "غرايس".

وأوضح مدير الحماية المدنية الهايتية جيري تشاندلر "لدينا تقريباً 600 ألف شخص متضررين بشكل مباشر وبحاجة إلى مساعدة إنسانية فورية".