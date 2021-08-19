شاهد: إجلاء المئات من المنكوبين بعد فيضانات في أقصى شرق روسيا

قام عمال الطوارئ الأربعاء بعمليات إجلاء واسعة في المناطق المتضررة من الفيضانات في أقصى شرق روسيا. وباشر العمال التقنيون عمليات تقييم الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة في منطقة أمور. في تلك المنطقة، تم إجلاء 303 أشخاص من بينهم 141 طفلاً، بسبب مخاوف من الفيضانات، وفقًا لوزارة الطوارئ الروسية.

كما قام أفراد خدمات الطوارئ بجولة في منطقة الحكم الذاتي اليهودية ولم يتمكنوا من الوصول إلا إلى بعض المناطق هناك بالقوارب. وقالت وزارة الطوارئ إن حوالي 19 قرية في منطقة الحكم الذاتي تأثرت بالفيضانات.