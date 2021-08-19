شاهد: إجلاء المئات من المنكوبين بعد فيضانات في أقصى شرق روسيا

قام عمال الطوارئ الأربعاء بعمليات إجلاء واسعة في المناطق المتضررة من الفيضانات في أقصى شرق روسيا. وباشر العمال التقنيون عمليات تقييم الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة في منطقة أمور. في تلك المنطقة، تم إجلاء 303 أشخاص من بينهم 141 طفلاً، بسبب مخاوف من الفيضانات، وفقًا لوزارة الطوارئ الروسية.
كما قام أفراد خدمات الطوارئ بجولة في منطقة الحكم الذاتي اليهودية ولم يتمكنوا من الوصول إلا إلى بعض المناطق هناك بالقوارب. وقالت وزارة الطوارئ إن حوالي 19 قرية في منطقة الحكم الذاتي تأثرت بالفيضانات.
No Comment المزيد من
شاهد: حرائق الغابات في فرنسا تواصل امتدادها إلى مناطق أخرى
شاهد: عائلات أفغانية تتظاهر في لندن احتجاجا على محنة أقاربها في أفغانستان
شاهد: شابة بلجيكية-بريطانية تحلم في أن تصبح أصغر امرأة تطير حول العالم بمفردها
شاهد: مظاهرات خارج مبنى الأمم المتحدة في جنيف للمطالبة باحترام المرأة وحرية التعبير في أفغانستان
شاهد: أفغان على أعتاب السفارة الفرنسية في كابول أملا في الرحيل عن أفغانستان
شاهد: طوابير من المصطفين في المحلات التجارية في نيوزيلندا قبل إغلاق جديد
شاهد: آثار دمار إعصار ضرب مناطق في شمال ألمانيا
الحرائق تطال غابات الريفييرا الفرنسية.. آلاف الهكتارات أُتلفت وإجلاء 6000 شخص
شاهد: ارتفاع درجات الحرارة يسبب حرائق متفرقة في أنحاء إسبانيا
شاهد: وللكلاب قدّيس أيضا.. بوليفيا تحتفي بالكلاب والحيوانات الأليفة في عيد "سان روكي"
شاهد: سلوفينيا تُنشئ أكبر فرن لإنتاج فحم الحطب في أوروبا
شاهد: الأمطار الغزيرة تتسبب في حدوث فيضانات وانهيارات طينية في اليابان
شاهد: موجة حر شديدة تضرب العاصمة الإيطالية روما
شاهد: ألفيس بريسلي يعود هذا الأسبوع في بلدة باد ناوهايم الألمانية
شاهد: تجمع للحوريات في الولايات المتحدة ومسابقة لتقشير الجمبري في فرنسا