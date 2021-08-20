نتائج مشجعة لدواء طورته أسترازينيكا يحد من الأعراض الحادة لكوفيد-19

أعلنت مجموعة أسترازينيكا المصنعة للأدوية، الجمعة نتائج مشجعة لعلاج يمكنه الحد بشكل كبير من خطر الإصابة بأشكال حادة من كوفيد-19 وأعراضها.

وتم تطوير الدواء المصنوع من مزيج جسمين مضادين، في البداية كعلاج للأشخاص الذين اصيبوا بفيروس كوفيد-19.

وأوضحت أسترازينيكا في بيان نشرته، أن تجربة جديدة شملت 5197 مشاركا لم يصابوا بالمرض، أظهرت انخفاضا بنسبة 77 في المئة في الإصابة المرفقة بأعراض، مع عدم تسجيل حالات خطرة.

وكانت تجربة سابقة لعقار "إيه زي دي 7442" أظهرت أنه يقلل فقط من خطر الإصابة بالأعراض بنسبة 33 في المئة، اعتبرت هذه النتيجة في حزيران/يونيو غير مثبتة إحصائيا.

وقال مايرن ليفين المحقق الرئيسي في التجربة، إن البيانات تظهر أن جرعة واحدة يمكن أن "تمنع بسرعة وفعالية أعراض كوفيد-19".

وأضاف: "مع هذه النتائج المثيرة، قد يكون هذا العقار أداة مهمة في ترسانتنا لمساعدة الأشخاص الذين قد يحتاجون إلى أكثر من اللقاح للعودة إلى حياتهم الطبيعية".

وتأمل المجموعة في أن يستخدم الدواء إلى جانب اللقاحات للأشخاص الذين يحتاجون إلى مزيد من الحماية، موفرا ما يصل إلى 12 شهرا من المناعة.

ومولت الحكومة الأمريكية تطوير العقار ولديها اتفاقات مع المجموعة لتلقي 700 ألف جرعة منه.

ويفترض أن ترسل الشركة الآن البيانات إلى السلطات الصحية للحصول على إذن استخدام طارئ محتمل أو موافقة مشروطة.