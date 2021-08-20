فيسبوك يحث الأفغان المعرضين للخطر على حماية حساباتهم من طالبان

لتجنب استهداف الأشخاص الذين من المحتمل أن يكونوا مستهدفين من قبل طالبان، وضعت الشبكة الاجتماعية خياراً يسمح للمستخدم "بقفل حسابه بنقرة واحدة".

لم يقم فيسبوك بحظر طالبان من جميع تطبيقاته فقط حيث كشفت هذه الشبكة الاجتماعية، الخميس، 19 آب / أغسطس، عن إجراءات لحماية المستخدمين المعرضين للخطر في أفغانستان، حيث سيطرت الجماعة الإسلامية الأصولية على السلطة.

غرد ناثانيال جلايشر، مدير أنظمة السلامة لمجموعة كاليفورنيا، في سلسلة من الرسائل: "خلال الأسبوع الماضي، عملت فرقنا ليلاً ونهاراً للقيام بكل ما هو ممكن للمساعدة في الحفاظ على سلامة الناس

1/ I've been silent over the last few days be/c we've been working furiously around the clock to create an emergency response to @UCBerkeley to help get people out of Afghanistan + to a safe landing in the Bay Area/CA. If you can PLEASE GIVE or share w/ others. https://t.co/2JBfEyWcHu — Alexa Koenig (@KAlexaKoenig) August 20, 2021

بناءً على توصيات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمنظمات غير الحكومية، نفذت الشبكة الاجتماعية ميزة تسمح للمستخدم "بقفل حسابه بنقرة واحدة". يمنع الجهاز الأشخاص الذين ليسوا في جهات الاتصال الخاصة به من تحميل ومشاركة صورة ملفه الشخصي أو من رؤية المحتوى المنشور الخاص به. سيتلقى مستخدمو أنستغرام في في أفغانستان إشعارات تخبرهم بأساليب حماية حساباتهم.

حشد من الخبراء

وأضاف ناثانيال جلايشر: "لقد أزلنا مؤقتاً القدرة على عرض" قائمة الأصدقاء "للمستخدم والبحث عن ملفات شخصية لحسابات فيسبوك في أفغانستان"، لتجنب خطر استهداف الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا مطلوبين من قبل طالبان. في رسائله، يوصي الأفغان أيضاً بمنظمات وأدلة لحماية نشاطهم على الإنترنت.

يوم الثلاثاء، أغلق فيسبوك " الخط الساخن" الذي أنشأته طالبان على واتساب للرد على الشكاوى المحتملة المرسلة من قبل الأفغان

. وردت طالبان بانتقاد الشبكة الاجتماعية خلال مؤتمرها الصحفي الأول الذي بُث عبر الإنترنت.

ذكرت منصة فيسبوك إذا أعلنت الجماعة الإسلامية الأصولية أنها ستشكل حكومة، "بغض النظر عمن يترأس السلطة، فسنتخذ الإجراء المناسب ضد الحسابات والمحتوى الذي ينتهك قواعدنا"، وأضافت أن لديها فريقاً من الخبراء يتحدثون لغات الدولة، لمساعدتهم على تحديد المشاكل المحتملة.