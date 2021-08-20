أطلقت عيارات نارية في الهواء لإبعاد الحشود المتجمعة عند مدخل مطار كابول بينما حاول الأفغان اليائسون مغادرة البلاد في أعقاب سيطرة طالبان المفاجئ على البلاد الأسبوع الماضي.
وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لعمليات إطلاق الرصاص فوق رؤوس الناس بينما اصطف الجنود الأمريكيون أمام إحدى البوابات .
وساد إحباط كبير في المطار حيث شكلت طوابير من القوات الأمريكية حاجزاً أمام الحشود الراغبة في الصعود إلى المدرج.
يوم الجمعة، بذلت الولايات المتحدة جهداً لتسريع وتيرة عمليات الإجلاء الأمريكية والأفغانية في المطار، حيث كانت مقيدة بالعقبات التي تتراوح من نقاط التفتيش المسلحة لطالبان إلى مشاكل الأوراق.
مع اقتراب الموعد النهائي في 31 آب / أغسطس، لا يزال يتعين نقل عشرات الآلاف من البلاد التي تسودها الفوضى.
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