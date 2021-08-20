شاهد: أداء صلاة الجمعة في كابول لأول مرة منذ سيطرة طالبان

أقيمت صلاة الجمعة، في مسجد شمال غرب العاصمة كابول، في أول صلاة بعد سيطرة طالبان على أفغانستان. وكثفت حركة طالبان تعقبها للأفغان الذين عملوا لصالح القوات الأجنبية على ما جاء في وثيقة سرية للأمم المتحدة. وأوضح التقرير أن حركة طالبان قامت بـ"زيارات هادفة لمنازل" الذين يريدون توقيفهم كما لمنازل أفراد عائلاتهم.

وجاء في التقرير الذي وضعته مجموعة خبراء في تقييم المخاطر لحساب الأمم المتحدة، أن طالبان وضعت "قوائم ذات أولوية" للأفراد الذين تريد توقيفهم رغم وعود طالبان بعدم الانتقام من المعارضين.