شاهد: انتشال جثة لمستكشف كهوف مفقود من أعمق كهف في العالم بأبخازيا

انتشل رجال الإنقاذ جثة لمستكشف كهوف مفقود من أعمق كهف في العالم في منطقة أبخازيا الانفصالية في جورجيا. وأشار مسؤولو الطوارئ المحليون إلى أن الرجل فُقد منذ أكثر من نصف عام وعثر عليه معلقا على معدات الكهوف على عمق 1100 متر تحت الأرض في كهف فيريوفكينا.

وتم نقل جثة الرجل في وقت لاحق إلى مشرحة محلية. وقال فيليب شيريدنيشنكو، المدرب في اتحاد متطوعي مستكشفي الكهوف الروسي، والذي شارك في عملية انتشال الجثة: "لم يفهم الرجل مدى صعوبة الوضع الذي كان فيه... لقد أراد النزول، واعتقد أنه سيكون قادرًا على القيام بذلك، لكن لم يكن لديه فهم سليم للوضع".

في غضون ذلك، أدت صعوبة عملية الإنقاذ إلى عدة تأخيرات. وأوضح فيليب شيريدنيشنكو أن الكهف يتكون من عدد من الشقوق الضيقة، وهو ما يجعل من المستحيل استخراج جثة شخص على نقالة.