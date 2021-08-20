قواعد جديدة لأونلي فانز الإباحية تمنع المحتويات الجنسية القصوى

أعلنت منصة "أونلي فانز" المعروفة خصوصا بالمضامين الجريئة أو الإباحية التي ينشرها صانعو محتوى لتحقيق إيرادات مالية، الخميس عن منع "أي محتوى جنسي فاضح" على خدمتها اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت الشبكة التي تتخذ مقرا لها في بريطانيا "للتأكد من حسن سير عملنا على المدى الطويل والاستمرار في استضافة مجتمع منفتح على جميع صانعي المحتوى والمعجبين، علينا تطوير قواعد عملنا".

وأشارت إلى أن: "هذه التغييرات ضرورية من أجل الاستجابة لطلبات شركائنا الماليين وخدمات الدفع الإلكتروني".

130 مليون مستخدم خلال عام 2020

وأوضحت "أونلي فانز" أن المستخدمين سيتمكنون من الاستمرار في نشر صور عارية في حال كانت تنسجم مع قواعد الموقع الجديدة.

وتحظر قواعد المنصة المعمول بها حاليا الترويج للعنف والأسلحة النارية إضافة إلى المحتويات الجنسية القصوى أو الجرمية، بما يشمل البهيمية (زوفيليا) أو الاغتصاب، لكنها لا تمنع العري وحتى المحتويات الإباحية.

وأشارت "أونلي فانز" التي تضم حوالي 130 مليون مستخدم، إلى أنها ستكشف مزيدا من التفاصيل عن هذه القواعد خلال الأيام المقبلة، كما "ستساعد بصورة فاعلة" صانعي المحتوى البالغ عددهم أكثر من مليونين.

وقد ازدادت شعبية "أونلي فانز" بدرجة كبيرة بموازاة القيود الصحية المرافقة لجائحة كوفيد-19 منذ بداية 2020، على غرار خدمات أخرى توفر رابطا بين صانعي المحتوى والمتابعين.

ويمكن للمتابعين على "أونلي فانز" أن يدفعوا مبالغ مالية مقابل الاشتراك بحساباتهم المفضلة والاطلاع على مضامين محدثة وفق وتيرة محددة. وقد درّت المنصة أكثر من خمسة مليارات دولار على صانعي المحتوى.

ووضعت صانعة محتويات إباحية عبر المنصة هذه الإجراءات ضمن "العوائق الدائمة من منصات المحتوى والشبكات الاجتماعية لمنع عاملي الجنس من البقاء". لكنها قالت: "بتنا معتادين على التكيف وسنجد دائما وسائل للاستمرار في عملنا لأن الطلب على محتوياتنا موجود، شاء المجتمع أم أبى".