وتيرة تفشي فيروس كورونا تراجعت هذا الأسبوع في العالم

تراجع تفشي وباء كوفيد-19 هذا الأسبوع في جميع أنحاء العالم رغم استمرار انتشار الفيروس في أميركا الشمالية. في ما يلي التطورات الأسبوعية الرئيسية المستندة إلى قاعدة بيانات لوكالة فرانس برس:

مع تسجيل 643100 إصابة يومية في العالم هذا الأسبوع، استقر المؤشر عند مستوى الأسبوع السابق بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس حتى يوم الخميس. وقد انتشر الوباء مرة أخرى منذ منتصف حزيران/يونيو بسبب المتحورة دلتا الشديدة العدوى والتي باتت تسود العديد من البلدان.

هذا الأسبوع تشهد غالبية مناطق العالم تحسنًا طفيفًا: -7% من الإصابات الجديدة المسجلة في إفريقيا، -6 في المائة في أميركا اللاتينية/الكاريبي ، -3 في المائة في آسيا وأوروبا.

ومع ذلك يستمر الوضع في التدهور بشكل حاد في الولايات المتحدة/كندا (+11 في المائة). تشهد أوقيانيا أيضًا تسارعًا قويًا (+20 في المائة)، لكن الفيروس لا يزال ينتشر بوتيرة طفيفة نسبيًا. في الشرق الأوسط، يتدهور الوضع أيضًا لكن بسرعة أقل (+4 في المائة).

كوسوفو هي الدولة التي تسارع فيها الوباء إلى حد بعيد (+ 189 في المائة، 1500 حالة جديدة في اليوم) ، من بين الدول التي سجلت ما لا يقل عن ألف إصابة يومية خلال الأسبوع الماضي. تليها أذربيجان(+82 في المائة، ثلاثة آلاف) وصربيا(+75 في المائة، 1.300) وسويسرا(+61 في المائة، 2.400) وألمانيا(+61 في المائة، 5.500).

على العكس، سجلت موزمبيق (-36 في المائة، 700 حالة جديدة يوميًا) في أكبر تراجع في الحالات هذا الأسبوع، متقدمة على الأرجنتين (-34 في المائة، 7،200) وكولومبيا (-32 في المائة، 3،400) وتركيا (-32 في المائة، 16800) والجزائر (-28 في المائة، 700).

الولايات المتحدة هي الدولة التي سجلت أعلى عدد من الإصابات الجديدة هذا الأسبوع (139100 حالة يومية، +10 في المائة)، متقدمة على إيران (38200، +2 في المائة) والهند(34900، -8 في المائة).

ونسبة إلى عدد السكان، فإن الدولة التي سجلت أكبر عدد من الحالات الجديدة هذا الأسبوع لا تزال جورجيا (877 لكل 100 ألف نسمة)، متقدمة على كوسوفو (586) وإسرائيل (572).

وتعد اسرائيل واحدة من أكثر الدول تقدمًا من حيث التطعيم، اذ قامت بتلقيح أكثر من 60 في المائة من سكانها بالكامل وبدأت بإعطاء جرعة ثالثة لكبار السن.

تسجل إندونيسيا أعلى حصيلة يومية للوفيات، 1281 حالة وفاة يوميًا هذا الأسبوع متقدمة على الولايات المتحدة (859) والبرازيل (821).

على الصعيد العالمي، زادت الوفيات اليومية هذا الأسبوع (9787 يوميًا، +3 في المائة).

تعد ماليزيا هذا الأسبوع الدولة التي تسجل أسرع وتيرة تلقيح بين الدول التي يزيد عدد سكانها على مليون نسمة، من خلال تقديم جرعات إلى 1.54 في المائة من سكانها يوميا.

تليها بنما(1.51 في المائة) وكوريا الجنوبية (1.39 في المائة) وسريلانكا (1.22 في المائة) وترينيداد وتوباغو (1.05 في المائة) وأوروغواي (1.03 في المائة) والسلفادور (1.02 في المائة).

وإذا كانت حملة التطعيم لديها أصبحت أبطأ، فإن الإمارات العربية المتحدة (178 جرعة لكل 100 نسمة)، وإسرائيل وسنغافورة (145 جرعة لكل منهما)، والدنمارك (142)، وتشيلي (139)، وكندا (138)، والبرتغال وبلجيكا(136 جرعة) لكل منهما)، وإسبانيا(134) والصين(133) والمملكة المتحدة وهولندا(131 جرعة لكل منهما) لا تزال بين البلدان التي لديها حملات التطعيم أكثر سرعة.

يمكن أن يتجاوز هذا المؤشر 100 جرعة لكل 100 نسمة لأن معظم اللقاحات المتداولة تتطلب جرعتين لتكون فعالة تمامًا.