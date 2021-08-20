فتاتان توأمان تبهران السنغال بنجاحهما في شهادة البكالوريا بعمر الـ 13 عاما

ذاع صيت فتاتين توأمين في السنغال إثر نيلهما شهادة الثانوية العامة وهما بعد في الثالثة عشرة من العمر. وهذا الإنجاز هو الأول من نوعه في البلد وهو كان سابقا من نصيب تلميذ استحصل على هذه الشهادة في الرابعة عشرة. وفي السابق، لم يكن مسموحا التقدّم لهذه الامتحانات قبل السابعة عشرة، وفق المكتب الوطني للشهادة الثانوية.

ونالت أميناتا وراما ديواو المولودتان في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2007 شهادة الثانوية العامة في مدرسة تُعرف بأنها مركز امتياز في يومبول، إحدى ضواحي دكار الشعبية. وهما نجحتا من الدورة الأولى في امتحانات الفئة العلمية باختصاص علوم الحياة.

وقالت أميناتا بخجل لمراسلي وكالة فرانس برس "كنّا متوتّرتين وكان ينبغي لنا أن ننجح من أجل عائلتنا، خصوصا من أجل والدنا الذي بذل قصارى جهده".

وقد أدرك ديمبا دياو، الموظّف الحكومي المتقاعد، أن ابنتيه تتمتّعان بـ "ّذكاء كبير"، فجعلهما تتخطّيان الصفوف ووفّر لهما حصصاً تعليمية في المنزل.

وقالت الخريجتان الجديدتان إنهما تنتظران نتيجة امتحان القبول في كلية مشهورة للعلوم التطبيقية في تييس غرب السنغال لدراسة الهندسة المدنية كوالدهما.

وقد أعطتهما الدولة منحة للدراسة في الصف الإعدادي خارج السنغال، لكن والدهما قال إنه رفض نظراً إلى صغر سنهما وسابقة اختفاء دياري سو التي هزّت السنغال.

وكانت دياري سو التي فازت بلقب أفضل تلميذة في السنغال عامي 2018 و 2019، التحقت بالصف الإعدادي في مدرسة لوي لو غران الثانوية الباريسية المرموقة، واختفت في مطلع عام 2021، وما لبثت أن ظهرت مجدداً بعد أيام، مؤكدة أن اختفاءها كان لأسباب شخصية، وعادت بعدها إلى بلدها.

وأشاد الرئيس السنغالي ماكي سال بنتيجة الفتاتين التوأمين خلال احتفال أقيم الثلاثاء في دكار لتكريم التلاميذ المتفوقين.

ووعد بأن الدولة ستؤمّن لهما "كل الدعم اللازم" لتمكينهما من مواصلة دراستهما.