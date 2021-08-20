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المملكة المتحدة

بعد أيام من وصوله إلى المملكة المتحدة.. طفل أفغاني لاجئ يلقى حتفه إثر سقوطه من نافذة فندق

بقلم:  يورونيوز
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مقتل طفل أفعاني إثر سقوطه من نافذة فندق بعد أيام على وصوله بريطانيا هربا من أفغانستان
مقتل طفل أفعاني إثر سقوطه من نافذة فندق بعد أيام على وصوله بريطانيا هربا من أفغانستان   -   حقوق النشر  AP Photo
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لقي طفل أفغاني مصرعه يوم الأربعاء بعد أن سقط من نافذة فندق بمدينة شيفيلد شمال إنكلترا.

بعد تحديد هويته من قبل أفراد الأسرة، ذكرت شرطة جنوب يوركشاير أن الطفل البالغ من العمر خمس سنوات هو محمد منيب مجيدي.

يُذكر أن محمد سقط من نافذة فندق شيفيلد متروبوليتان في شارع بلونك على موقف للسيارات خلف الفندق في حوالي الساعة 2:30 مساءً.

وفقًا لوسائل إعلام محلية فإن محمد وصل إلى المملكة المتحدة مع أسرته قبل أيام.

تستخدم الحكومة الفنادق لدعم الجهود المتسارعة لإيواء الأشخاص الذين تم نقلهم من أفغانستان.

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المصادر الإضافية • أ ب